Bruno Mars célèbre les 10 ans de Just The Way You Are

Bruno Mars a cartonné avec son dernier opus, 24K Magic. Sorti en 2016, l'album s'est vite classé parmi les meilleurs de la période. Avant cela, l'artiste nous avait déjà offert deux albums, dont "Doo-Wops & Hooligans". Nous sommes en 2010 et Bruno Mars défend cet album avec le single Just The Way You Are qui, sans surprise, a explosé dans les charts.

I’ll never get tired of singing this song. I dedicate it to all of you today. ❤️ Happy B-Day Just The Way You Are. #10YearsYoung https://t.co/lsvQpD1zz5 — Bruno Mars (@BrunoMars) July 20, 2020

"Je ne me lasserai jamais de chanter cette chanson. Je la dédie à vous tous aujourd'hui. Joyeux anniversaire 'Just the Way You Are'", a ainsi écrit le chanteur sur ses réseaux sociaux. Toujours discret, Bruno Mars continue d'écrire de la musique. Aura t-on droit à un nouvel opus bientôt ? Seul le temps le dira !