Bruno Mars : Camilla Cabello sera en première partie du 24K Magic Tour aux Etats-Unis 

Si Bruno Mars a terminé la partie européenne de sa tournée il y a déjà quelques semaines, le reste du monde a encore tout le temps de profiter de son 24K Magic Tour. A compter du 15 juillet, il entamera la partie nord américaine de sa tournée, et ce jusqu'au 11 novembre. De novembre à février, le chanteur assurera une douzaine de date en Amérique Latine avant de parcourir pendant un mois l'Australie et la Nouvelle -Zélande. Le 24K Magic Tour aura ainsi duré un an, et compté 135 dates de concerts. En Europe c'est le génial Anderson Paak qui était chargé de chauffer la foule et Bruno Mars vient de révéler que pour les Etats-Unis, il a choisi Camila Cabello pour assurer ses premières parties !

Camila Cabello sera présente sur 20 dates du 24K Magic Tour, et elle a tenu à partager son excitation sur les réseaux sociaux "Tellement excitée d'ouvrir pour Bruno Mars cet été ! Tous les soirs je serai en train d'examiner sur le côté de la scène pour essayer d'apprendre autant que possible" a t-elle tweeté en ajoutant " Pendant des années j'ai admiré Bruno comme chanteur, musicien, performer et artiste... donc je suis surexcitée". C'est une belle marque de confiance de la part de Bruno Mars alors que Camila Cabello débute toute juste une toute nouvelle carrière après avoir quitté les Fifth Harmony. La jeune femme n'est pas la seule à avoir la chance de se produire dans le cadre du 24K Magic Tour, Dua Lipa, Jorga Smith, DNCE et Bebe Rhexa seront aussi de la partie.