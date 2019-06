Bruno Mars, Camila Cabello... qui sur le prochain projet d'Ed Sheeran ? La tracklist dévoilée

Ed Sheeran et les collaborations, c'est une longue histoire. Et justement, il y a quelques semaines, le chanteur britannique a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau projet - composé exclusivement de collaborations. I Don't Care ft. Justin Bieber a tâté le terrain et peu de temps après, c'est Cross qui a débarqué dans les charts. Mais jusque ici, une question demeurait : avec quels autres artistes Ed Sheeran a t-il travaillé ? Avis à tous les curieux, l'artiste a posté la tracklist tant attendue de son projet sur Instagram. Et tenez-vous bien, il y a du lourd !

Camila Cabello, Cardi B, Bruno Mars, Eminem ou encore 50 Cents, Ed Sheeran s'est entouré des plus grands artistes pour ce projet. Oscillant entre la pop de Bruno Mars et le flow d'Eminem, il prouve (une fois de plus) qu'il est capable de s'attaquer à n'importe quel genre.

Patience, pour découvrir No.6 Collaborations Project, il faudra attendre le 12 juillet !