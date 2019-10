Bruno Mars : C'est officiel, il est de retour en studio (PHOTO)

Le quatrième album de Bruno Mars serait-il actuellement en préparation ? C'est en tout cas ce qu'affirment les nombreux fans du chanteur après que ce dernier ait publié une photo énigmatique sur ses réseaux sociaux. En effet, trois ans après le succès mondiale de 24k Magic, Bruno Mars vient de manifester son retour en studio grâce à un cliché qui en dit long. On aperçoit simplement ses pieds chaussés de baskets lambda mais dans le fond, ce son des pianos et des instruments d'enregistrement que l'on devine. Suivi par plus de 40 millions de personnes sur Twitter, le chanteur à succès a tout de suite affolé la toile. Et même si rien n'a été confirmé par son entourage proche, l'artiste s'est laissé aller à un peu d'ironie lorsque une internaute lui a demandé si il comptait sortir de nouveaux sons. La preuve en images.

Ohhh Nooooo...ohhhh no no no noooo https://t.co/UQ1ZIWPIfW — Bruno Mars (@BrunoMars) October 16, 2019

Un commentaire qui survient quelques minutes après le post qui a tout enflammé (photo ci-dessous) et qui devrait faire patienter les fans du chanteur encore quelques mois avant une possible sortie d'album. C'est tout ce qu'on espère en tout cas !