Bruno Mars bientôt au cinéma ?

De nombreuses rumeurs circulent depuis quelques temps, voulant qu'un biopic sur Prince soit en préparation pour la plateforme Netflix. Mieux, il se murmurait même que Bruno Mars aurait pu interpréter le rôle du chanteur disparu. Ces rumeurs, lancées par le Daily Mirror ont finalement été démenties par l'artiste lui-même : non, il ne va pas se glisser dans la peau de Prince. « Il y a quelques idées pour produire un film sur Prince et même si rien n'est concret, Bruno est en première place de leurs vœux », pouvait-on ainsi lire dans la presse. Oui mais, non !

Même si Bruno Mars ait livré un magnifique hommage à Prince lors de Grammy Awards de 2017, ce n'est pas pour cela qu'il va bel et bien jouer son rôle. Selon le chanteur, tout ce qui aurait pu être publié quant à ce projet serait « 100% faux ». Lors de son passage à Minneapolis, Bruno Mars a livré une nouvelle performance en hommage au Prince avec "Let's Go Crazy". Mais non, il ne sera pas dans son biopic. Pour se consoler, on pourra toujours voir Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury d'ici quelques semaines.