Bruno Mars, Ariana Grande, Amir… Les concerts de juin à ne pas manquer à Paris

Chaque mois, Paris et ses innombrables salles accueillent les concerts plus prestigieux les uns que les autres, ça ne s’arrête jamais ! Mais devant cette offre mirobolante, difficile d’être partout à moins d’être complètement ruiné à chaque fin de mois. C’est là que VirginRadio.fr intervient et vous propose sa sélection mensuelle des lives à ne pas manquer dans la capitale ! Juin ne fait pas exception à la règle, et on constate que ce mois-ci ce sont de nombreux artistes internationaux qui s’invitent à Paris. On retrouvera également des artistes emblématiques de la scène française mais aussi les premiers festivals estivaux de l’année. Entre Bruno Mars, Ariana Grande ou encore Amir, quels sont les concerts à ne pas manquer ce mois-ci ?

Bruno Mars les 5 et 6 juin à l’AccorHotels Arena

Quand le maestro Bruno Mars vient se produire en live dans la capitale, on pense ne même pas avoir à évoquer les raisons pour lesquelles il faut aller l’applaudir sur scène. Un groove incomparable, un jeu de scène unique, une liste de tubes à n’en plus finir dans son répertoire… Ne manquez pas Bruno Mars lors de ses deux dates à l’AccorHotels Arena !

Simple Plan le 6 juin au Bataclan

Cela fait quinze ans maintenant que le premier album No Pads, No Helmets… Just Balls de Simple Plan a fait connaître le groupe du grand public. Il fallait bien qu’ils marquent le coup, les Canadiens sont actuellement en tournée anniversaire pour l’opus, qui passera bien sûr par la France, le 6 juin au Bataclan à Paris.

Zara Larsson le 6 juin à l’Élysée Montmartre

Après le carton de This One’s For You, son featuring avec David Guetta pour l’hymne de l’Euro 2016, Symphony avec Clean Bandit et la sortie de son premier album So Good le 17 mars dernier, il fallait bien que Zara Larsson vienne faire un tour dans la capitale. Retrouvez la le 6 juin au Bataclan pour un set qui promet d’être mouvementé !

Ariana Grande le 7 juin à l’AccorHotels Arena

Suite aux tragiques événements de Manchester et la suspension de ses concerts qui a suivi, Ariana Grande reprendra sa tournée Dangerous Woman Tour le 7 juin prochain à Paris. « Nous surmonterons cette épreuve ensemble », a-t-elle déclaré suite à l’annonce de ce concert très symbolique.

Amir le 18 juin au Palais des Sports

On ne vous présente plus notre Amir national, sa musique positive et son sourire communicatif. Le chanteur franco-israélien vient de dévoiler sa nouvelle collaboration avec ses idoles OneRepublic, et pourrait bien sortir son deuxième album avant fin 2017. Autrement dit, tout roule plutôt bien pour lui, et on le retrouvera certainement plus en forme que jamais ce 18 juin au Palais des Sports!

Møme le 17 juin à l’Olympia

Des sons chillwave électro pop inspiré par l’Australie et des musiques très addictives, c’est ce que vous propose Møme qui a connu un franc succès avec la sortie de son album Panorama en novembre 2016. Préparez-vous à danser all night long sur Aloha, Why Is It ou encore Playground le 17 juin prochain à l’Olympia !

Mais aussi...

Little Mix le 8 juin au Zénith // M les 9, 10, 11 et 12 juin à la Salle Pleyel // Nord le 14 juin aux Étoiles // Download Festival (Linkin Park, Green Day, Blink-182...) les 9, 10 et 11 juin à la Base Aérienne 217 // Solidays (Kungs, LEJ, Vitalic, Petit Biscuit...) les 23, 24 et 25 juin à l'Hippodrome de Longchamp