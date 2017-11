Bruno Mars annonce une date de concert au Stade De France !

Bruno Mars continue de faire danser les foules du monde entier avec sa tournée 24K Magic World Tour. L'hawaïen qui a sorti son nouvel album il y a environ un an a fait danser Paris en juin dernier à l'occasion de - pas un - mais deux concerts explosifs à l'AccorHotels Arena. L'interprète de "Versace On The Floor" et son équipe ont simplement ébloui les fans qui étaient nombreux à vouloir y assister. Malheureusement pour certains, les places ont été vendues tellement vite que beaucoup de fans ont été déçus de ne pas pouvoir voir ou revoir la star sur scène. Fort heureusement, le chanteur vient d'annoncer une date inédite au Stade De France l'année prochaine.

C'est officiel ! Bruno Mars sera bel et bien de retour en France le 30 juin 2018 avec une date unique et immanquable au Stade de France à l'occasion de la seconde partie de sa tournée mondiale. Inutile de préciser que cette soirée risque d'être grandiose et explosive, surtout connaissant l'artiste et son équipe connus pour mettre le feu à chacune de leurs apparitions. Les places seront disponibles à partir du 1er Décembre dès 10h sur le site de Live Nation et aux points de vente habituels et il va falloir être rapide parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous êtes prévenus !