Bruno Mars annonce de nouvelles dates en France pour 2018 ? 

En juin dernier, Bruno Mars a fait un passage remarqué en France : l'artiste s'est offert quelques dates dans l'hexagone, retournant l'immense AccorHotels Arena au passage. Les shows calibrés à l'américaine, Bruno Mars les connaît bien, il sait comment faire impression et laisser une trace. Le voir sur scène, c'est probablement une chose à faire dans sa vie et ça, ce ne sont pas ceux qui ont pu voir le voir dans le cadre du 24K Magic World Tour qui diront le contraire. Que ceux qui l'ont manqué au printemps dernier se rassurent, il se préparerait à revenir sur le territoire.

En 2018, Bruno Mars devrait donc poursuivre sa tournée. Si tout se passe bien, l'interprète de Versace on The Floor se produira aux Etats-Unis, en Océanie ainsi qu'en Amérique du Sud et il se pourrait bien qu'il repasse par la France. Pour l'heure, aucune date n'a été confirmée et évidemment, on ne sait pas non plus où l'artiste serait susceptible de se produire. Par contre, les rumeurs voudraient qu'il s'offre une date au Stade de France la prochaine fois qu'il mettra les pieds en France - et quand on connaît le phénomène, quand on sait ce dont il est capable sur scène, on se dit qu'un Stade de France, c'est une scène faite pour lui. Il faudra faire preuve de patience, donc...

En attendant d'avoir confirmation, il nous reste le live à l'Apollo Theater - qui sera diffusé sur CBS le 29 novembre prochain. De quoi se mettre dans l'ambiance !