Bruno Mars : un show enflammé à Glasgow ! 

Tout sourit à Bruno Mars, ou presque. L'artiste et interprète de Grenade, Uptown Funk ou encore 24K Magic a dû interrompre son concert à Glasgow après le départ d'un incendie. En effet, alors qu'il assurait le show au Glasgow Green, un feu s'est déclaré sur scène pour cause d'un dysfonctionnement pyrotechnique.

Pour des raisons de sécurité, et on comprends tout à fait, la production a été contrainte d'évacuer l'artiste et ses musiciens mais aussi d'interrompre le concert et d'afficher un message sur les écrans à l'attention du public : "Ceci est une annonce sécurité. Il est nécessaire d'arrêter le concert temporairement. Plus d'informations sont à venir" . Les pompiers, intervenus assez rapidement, ont pu éteindre les flammes et éviter le pire.

Le concert a reprit après une dizaine de minutes, seulement. Le chanteur lui même s'est amusé de ce petit contre temps en poussant une chansonnette improvisée (On a mis le feu à la scène de Glasgow ! Appelez les pompiers quand les Hooligans débarquent sur scène ! ). On peut donc dire que Bruno Mars a littéralement mit le feu au plancher !

Un show spectaculaire que les écossais n'oublieront pas de sitôt !