Brûler le Feu Tour : Juliette Armanet entâme une tournée qui porte bien son nom (PHOTOS)

Après quatre longues (voire interminables) années passées loin de la scène et des projecteurs, Juliette Armanet vient tout juste d'entamer son grand retour à la musique ! Portée par le titre Le dernier jour du disco, extrait de son album, Brûler le feu, dévoilé le 19 novembre dernier, la chanteuse qui avait cartonné avec son opus Petite Amie en 2018 était notre invité lors du Virgin Radio Live de Nantes il y a quelques mois. Une sorte d'avant-goût de ce qui l'attendait puisque l'ancienne journaliste vient tout juste d'entamer une immense tournée qui devrait s'étaler jusqu'à décembre de cette année et passer par toutes les grandes villes de l'hexagone. Si la plupart de ses concerts affichent déjà complet, il vous reste encore la possibilité de réserver vos places sur quelques dates. Ne tardez plus !

"Cette semaine, c’était mon grand baptême du feu…et c’était brûlant! Retourner sur scène, j’attendais ça depuis presque trois ans….Danser, pleurer, transpirer, en chantant… MERCI d’avoir été si nombreux, si chauds, si généreux…Merci Clermont, merci Rouen, merci Lille…. Ça m’avait tellement tellement manqué, suis sur mon nuage de feu" écrit Juliette Armanet, visiblement subjuguée par ce retour sur scène, en légende de sa dernière publication Instagram. Il faut dire qu'après plusieurs années loin des planches, la jeune femme était plus que prête à retrouver son fidèle public. Interrogée par nos équipes il y a quelques mois, l'artiste avait d'ailleurs partagé son envie de danser davantage sur scène. Une nouvelle corde à son arc, déjà bien rempli, qu'elle a largement usé lors des premiers concerts de son Brûler le Feu Tour. Un rendez-vous qui ne pouvait pas mieux porter son nom et qui devrait permettre à la talentueuse artiste de défendre comme il se doit son très efficace deuxième opus.

