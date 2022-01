Brûler le Feu, le nouvel album de Juliette Armanet, certifié disque d'or !

Après quatre longues (voire interminables) années passées loin de la scène et des projecteurs, Juliette Armanet vient tout juste d'entamer son grand retour à la musique ! Portée par le titre Le dernier jour du disco, premier extrait de son album, Brûler le feu, dévoilé le 19 novembre dernier, la chanteuse qui avait cartonné avec son opus Petite Amie en 2018 était venue nous interpréter le titre Qu'importe lors de la matinale du Virgin Tonic. Un moment absolument hors du temps qui avait littéralement subjugué Manu Payet et ses chroniqueurs. Alors qu'elle continue la tournée des plateaux dans le cadre de sa promotion, la chanteuse à la voix hors du commun vient d'apprendre une bonne nouvelle pour débuter cette année 2022. En effet, comme le précise le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique), l'opus de la jeune femme vient d'être certifié disque d'or, soit l'équivalent de 50 000 ventes.

"Un seul mot: MERCI, vous êtes les meilleurs, ma plus belle famille en or. Merci, sincère, de donner sa plus belle vie à ce disque…et ce n’est que le début!" écrit la chanteuse sur son compte Instagram en légende d'une vidéo où la voit le sourire aux lèvres en train de porter un disque doré. "NB qui fait plaisir: « Petite Amie » mon précédent album avait été disque d’or en huit mois!!! C’est du sérieux là…." ajout t-elle à propos de ce nouvel opus qui a donc rencontré un succès beaucoup plus rapide que son prédécesseur. Une jolie victoire pour Juliette Armanet qui effectue un retour couronné de succès et qui devrait continuer sur cette belle lancée avec une immense tournée dans toute la France dès le mois de janvier 2022. Pour réserver vos billets, c'est par ICI que ça se passe !

L'album "Brûler le Feu" de Juliette Armanet est certifié Or ! ????50 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/MsiyASCoJQ — Le SNEP (@snep) January 10, 2022

