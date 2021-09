Britney VS. Spears, le documentaire évènement de Netflix dispo le 28 septembre

Après de longues semaines de combat judiciaire, Britney Spears est enfin parvenue à faire lever sa mise sous tutelle - mettant ainsi fin à 13 ans de calvaire. Alors que le monde a déjà pu découvrir les dessous de cette affaire grâce à Framing Britney Spears (dispo sur Amazon Prime Video), c'est au tour de Netflix de s'emparer du sujet avec Britney VS. Spears, un documentaire réalisé par Erin Lee Carr (How To Fix A Drug Scandal, Au cœur de l’or) qui reprendra toute l'affaire de 2008 à nos jours.

Grâce à la mobilisation des fans (mais aussi de différents artistes et personnalités), la voix de Britney Spears a (finalement) pu se faire entendre. Après un été passé à se battre au tribunal, l'interprète de Toxic devrait enfin pouvoir vivre librement. Le 28 septembre prochain, Netflix publiera ainsi un documentaire édifiant -composé de témoignages et d'images d'archives- revenant ainsi sur ce combat mené depuis plus de 10 ans.

Britney VS. Spears, le 28 septembre sur Netflix.