Britney Spears va t-elle se confier sur ses 13 années de tutelle dans une interview ?

Ces derniers mois auront été probablement les plus importants dans la vie et la carrière de Britney Spears ! Suite à la sortie du documentaire Framing Britney Spears, qui révélait au monde entier le triste destin de la chanteuse, sous la tutelle de son père depuis 2008, tout s'est accéléré. Révélé au grand public, ce projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, plusieurs sources ont découvert que la princesse de la Pop était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie personnelle de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui, portée par le soutien de ses nombreux fans, témoignait il y a quelques semaines devant le tribunal de Los Angeles pour la levée immédiate de sa tutelle. Une requête qui a finalement été acceptée le 13 novembre dernier après plus d'une décennie à subir cette situation dans laquelle le moindre de ses faits et gestes dépendaient de la décision d'autres personnes.

Désormais libre et heureuse, Britney Spears ne cesse de clamer son bonheur et sa gratitude à ses millions de fans sur les réseaux sociaux. Dernier coup d'éclat ? Une vidéo de près de deux minutes dans laquelle la chanteuse aux millions d'albums vendus affirme qu'elle s'exprimera très prochainement sur cette tutelle qui a impacté plus de dix ans de sa vie. "Je peux aussi bien faire allusion à mes pensées sur Instagram avant d'aller mettre les choses au clair chez @Oprah" balance l'artiste américaine en taguant Oprah Winfrey, mythique journaliste connue pour ses interviews chocs. "Je sais à quel point c'est embarrassant de raconter le fait que je n'ai jamais vu la couleur de l'argent ou été capable de conduire ma voiture. Mais honnêtement, ça m'épate encore chaque jour de voir tout ce que ma famille et cette tutelle m'ont fait" confie t-elle en légende de sa dernière publication. Des propos catégoriques qui confirment sans tergiversions que Britney Spears se confiera prochainement devant les caméras du monde entier sur cette situation absolument phénoménale mais qui a été sa vie durant treize ans.