Britney Spears : Son album ...Baby One More Time célèbre ses 23 ans !

...Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy, Thinkin' About Yout You, Born To Make You Happy… Tous ces titres vous disent forcément quelque chose. Et pour cause. Le 12 janvier 1999, Britney Spears, déjà célèbre pour avoir animé le Mickey Mouse Club, dévoile son tout premier album intitulé ...Baby One More Time. Porté par l'énorme succès mondial du tube éponyme, l'opus se classe en tête des charts du monde entier. Cette année-là, il sera l'album le plus vendu aux États-Unis derrière le disque Millenium des Backstreet Boys. Ecoulé à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde, la jeune chanteuse originaire de Louisiane ne dépassera plus jamais ces chiffres impressionnants. A 17 ans, elle devient la petite fiancée de l'Amérique et l'une des chanteuses les plus populaires et prolifiques de la planète. Sa carrière est lancée.

23 years ago today, @BritneySpears released her debut album, ‘...Baby One More Time.’The record spawned numerous hits and is certified 14x Platinum in the US. It went on to become one of the best-selling albums ever and introduced one of the biggest artists in music history. pic.twitter.com/D4npPwnTt9 — Pop Crave (@PopCrave) January 12, 2022

Enregistré en Suède après sa signature avec Jive Records, le premier album de Britney Spears demeure encore aujourd'hui l'un des albums les plus marquants de la fin du siècle dernier. Certifié quatorze fois disque de platine aux Etats-Unis, il ne sera que le point de départ d'une carrière florissante et la naissance de l'une des artistes les plus iconiques du XXIe siècle. Si la fin des années 2000 sera plus difficile pour la jeune artiste, son public ne lui demeura pas moins fidèle. Bien au contraire. La preuve avec les récents événements qui ont secoué le milieu de la musique dont la levée, après plus de treize ans d'abus, de la tutelle occupée par le père de Britney Spears. Un scandale qui semble désormais derrière l'interprète de Oops I Did It Again même si le mystère reste entier concernant la suite d'une carrière, ou non, pour la star. Saura t-elle se renouveler et faire oublier les nombreux scandales qui ont juché son parcours ? Va t-elle définitivement mettre un trait sur sa carrière musicale ? Seul l'avenir nous le dira.