Britney Spears signe un contrat à 15 millions de dollars pour l'écriture de ses mémoires

Il y a quelques mois, la tutelle de Britney Spears était levée après treize longues années de contrôle abusif de la part de son père Jamie Spears. Alors que la chanteuse est enfin libre de ses mouvements, il semblerait toutefois qu'un membre de sa famille soit bien décidé à raconter sa version des faits dans l'affaire qui passionne le monde entier. En effet, sa sœur Jamie Lynn Spears, qui doit en grande partie sa modeste carrière à son ainée, vient de publier un livre intitulé "Les choses que j'aurais dû dire". En parallèle, cette dernière s'est exprimée lors d'une interview en direct à la télévision américaine. Si les internautes n'ont pas réellement apprécié le fait que la jeune femme décide d'écrire un livre dont les trois-quarts sont à propos de sa célèbre sœur, d'autres relèvent surtout le fait que cette dernière aurait besoin d'argent maintenant que Britney Spears a pu reprendre le contrôle de ses finances. Un réel agacement du côté des fans mais également du côté de la principale intéressée qui en avait profité pour publier un message énigmatique dans lequel elle affichait une machine à écrire avec en légende : "Devrais-je commencer depuis le DEBUT???".

Pas manqué, comme le révèle le média Page Six, la chanteuse aux dizaines de millions d'albums vendus vient de signer un énorme contrat de 15 millions de dollars avec la maison d’édition Simon & Schuster. Un arrangement entre les deux parties qui devrait se solder par la sortie des mémoires de Britney Spears dans lesquelles elle aborderait "sa carrière mais également sa famille et sa tutelle". Elle pourrait ainsi répondre indirectement à sa petite sœur. Selon plusieurs sources, ce contrat fait suite à de nombreuses enchères proposées par plusieurs éditeurs ces derniers mois. Un spécialiste ajoute d'ailleurs que "L’accord est l’un des plus importants de tous les temps, derrière les Obamas." Des propos intéressants qui prouvent bien que la chanteuse est parfaitement capable de se débrouiller toute seule et de subvenir (largement) à ses besoins. Si on ne sait absolument rien de ce nouveau projet, certains envisagent déjà une sortie d'ici à la fin de l'année voire le début de l'année prochaine. Quoiqu'il en soit, ce livre devrait faire énormément de bruit et nous en apprendre davantage sur l'artiste.