Britney Spears se confie sur ses tournées : "Je ne pense pas vouloir le refaire un jour" !

Il y a quelques mois, Larry Rudolph, le manager historique de Britney Spears, annonçait publiquement sa démission. En charge de la carrière de la chanteuse depuis 25 ans, l'homme écrivait une lettre rendue publique par le média Deadline. On y découvrait que ce dernier n'était absolument pas inclut dans l'ancienne tutelle de sa cliente et qu'il n'avait rien fait pour elle depuis plusieurs années en raison de son souhait d'arrêter la musique. "Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi n'avons pas communiqué. À l'époque, elle m'a dit vouloir prendre une pause pour une période indéterminée. Plus tôt dans la journée, j'ai appris que Britney avait fait part de son intention de prendre officiellement sa retraite" précisait le businessman à la stupeur générale. Une information qui avait aussitôt affolé les internautes même si Sam Asghari, le petit-ami de longue date de la chanteuse, confiait tout de même qu'un retour sur scène était fort probable pour la star. Bref, vous l'aurez compris, les rumeurs autour de Britney Spears continuent de planer !

Désormais libre de ses mouvements et enfin délivrée de la tutelle de son père, l'interprète de Baby One More Time s'est récemment exprimée dans une publication postée sur son compte Instagram. Celle-ci a d'ailleurs été supprimée depuis. On y découvre notamment que la chanteuse détestait l'emploi du temps qu'elle devait subir lorsqu'elle était en tournée et que c'est une période de son passé qu'elle ne souhaiterait pas revivre. "Je sais que je ne joue plus dans d'énormes arènes avec mon groupe bruyant, mais je vais être honnête et dire que la vie sur la route est dure !!!" écrit-elle avant d'ajouter : "Mes trois premières années dans le business et sur la route étaient géniales, mais je vais être complètement honnête et dire qu'après ces trois tournées et le rythme auquel j'allais… je ne pense pas vouloir le refaire un jour ! Je détestais ça !!!" Des propos qui ont aussitôt alerté les fans de la star, très attristés à l'idée de ne plus jamais revoir leur idole sur scène. Rassurez-vous, rien n'est précisé concernant une éventuelle résidence à Las Vegas ou d'autres tournées moins fatigantes que les précédentes.