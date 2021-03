Britney Spears s'exprime pour la première fois sur son documentaire choc (VIDEO)

C'est le documentaire dont le tout monde parle : Framing Britney Spears. Produit par le très sérieux journal New York Times et diffusé sur les plateformes FX et Hulu, ce projet était, jusque-là, uniquement disponible aux États-Unis. Il tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue mondialement célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. On y découvre les conséquences d'une sexualisation et d'une objetisation exagérées de la femme sur la vie de cette artiste fragile et mal entourée. Des années de déchéances et de scandales étalés sur la place publique qui l'ont mené, en 2008, à être placée sous la tutelle de son père et à perdre, en partie, la garde de ses deux enfants au profit de son ex-mari. Framing Britney Spears, qui est à l'origine d'une véritable polémique outre-Atlantique, sera disponible sur Amazon Prime Video le 5 avril prochain.

Au cœur des discussions depuis sa diffusion, Framing Britney Spears explique également le traitement médiatique étouffant et misogyne qu'a reçu la chanteuse depuis son plus jeune âge. Il revient sur sa séparation d'avec Justin Timberlake, qui s'est depuis excusé publiquement sur les réseaux sociaux. Finalement, la seule personne qui ne s'était pas encore exprimée à propos de ce projet choc, c'est la principale intéressée : Britney Spears. Une intervention extrêmement attendue par les fans de la star qui est arrivée ce 31 mars sur les réseaux sociaux.

"Ma vie a toujours été très spéculée... observée ... et jugée vraiment toute ma vie !" entame Britney Spears en légende d'une vidéo où elle danse sur un titre d'Aerosmith. "Je n'ai pas regardé le documentaire mais de ce que j'en ai vu j'ai été gênée par la lumière dans laquelle j'ai été mise .... J'ai pleuré pendant deux semaines et parfois .... Je pleure encore ! !!! Je fais ce que je peux dans ma propre spiritualité avec moi-même pour essayer de garder ma propre joie ... amour ... et bonheur" écrit la star à propos de la récente polémique concernant la sortie du documentaire choc réalisé par le New York Times. Des propos qui ne semblent pas convaincre ses fans puisque la plupart des internautes refusent de croire que c'est elle qui a écrit ces mots. Alors qu'une demande officielle a été faite par cette dernière à propos d'une éviction définitive de son père en tant que tuteur, la pression liée à cette énième polémique pourrait bien faire du tort à la carrière de Britney Spears, au point mort depuis plusieurs années.