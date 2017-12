Britney Spears reprend Elvis Presley a cappella, sa voix impressionne les fans

Que personne ne vienne lui dire qu'elle ne sait pas chanter après cette prestation ! Accusée de chanter en playback depuis de longues années, Britney Spears a récemment fait taire tous ses détracteurs en chantant en live à l'un de ses concerts à Las Vegas. Et la pop star vient de recommencer ! Ce week-end, pour son anniversaire (le 2 décembre), Britney Spears s'est offert un petit plaisir tout simple : celui de reprendre le classique "Can't Help Falling In Love" d'Elvis Presley en version a cappella dans sa maison. Jugez par vous-mêmes, mais honnêtement c'est pas mal du tout ! Précision : sa voix est modifiée dans la première vidéo, pas dans la seconde.

Britney Spears singing live "Can't Help Falling In Love" by Elvis Presley on Instagram. pic.twitter.com/H2ivyewpX9 — Pop Crave (@PopCrave) 3 décembre 2017

La chanteuse qui a décroché un album numéro un avant ses 18 ans a déclaré via son compte Instagram : "J'ai toujours voulu donner une performance comme ça... Chanter dans une jolie petite robe noire, avec un plan à 360 degrés, en une seule prise! Je me suis dis que comme c'était mon anniversaire, pourquoi pas le faire?! Donc boom. Quand l'horloge a affiché minuit, je l'ai fait!!! Merci à tous pour vos gentils souhaits d'anniversaire, et pour me laisser faire ce que j'aime. Je vous apprécie plus que vous ne le saurez jamais!!!!" Forcément, après cette vidéo, tous ses fans ont été impressionnés par sa voix et les bonnes réactions se multiplient sur les réseaux sociaux ! On veut plus de vidéos comme ça de la part de Britney.