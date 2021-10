Britney Spears remercie ses fans pour l'avoir "libérée" de sa tutelle !

"Je n'ai plus les mots" écrit la chanteuse sur son compte Instagram. Il faut dire qu'après plus d'une décennie a demeurer sous la tutelle de son père, Britney Spears peut enfin voir une issue positive à sa situation. Au cœur d'un véritable tourbillon médiatique depuis plus d'un an, cette dernière s'était exprimée il y a quelques mois devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de sa tutelle. Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en assurant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Une prise de parole qui s'est poursuivie ces dernières semaines sur les réseaux sociaux où la chanteuse, désormais plus libre de ses mouvements, n'hésite pas à pointer du doigts les personnes qui, selon elle, on tiré avantage de cette tutelle.

Portée par la puissance du mouvement #FreeBritney, la star a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé à se libérer de la tutelle de son père, Jamie Spears, qui s'est retiré de son rôle il y a quelques jours. "Je n’ai pas les mots… Grâce à vous et à votre résilience sans faille pour me libérer de ma tutelle… Ma vie est maintenant dans cette direction" précise t-elle avant d'ajouter "J'ai pleuré la nuit dernière pendant deux heures parce que mes fans sont les meilleurs et je le sais ... Je sens vos cœurs et vous sentez le mien" conclut-elle en légende d'une vidéo où on l'aperçoit resplendissante en train de bouger sur le titre Fade de Kanye West. Une véritable libération pour cette jeune fiancée (son partenaire de longue date Sam Asghari vient de lui faire sa demande) dont la tutelle sera désormais gérée par des professionnels et pourrait même être totalement annulée dans les prochains mois. Du moins, c'est ce que souhaite les fans à l'origine de ce mouvement devenu une véritable machine de guerre mais surtout une aide essentielle dans les déboires judiciaires de Britney Spears. Un pas de plus vers la liberté pour celle qui a affirmé il y a quelques jours qu'elle souhaitait désormais se concentrer sur sa "guérison". Une audience est prévue le 12 novembre prochain à Los Angeles pour décider de la levée totale de sa tutelle ou non.

Pour continuer d'écouter Britney Spears et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !