Britney Spears, Muse, Maroon 5... les news musique de la semaine !

Dernier week-end avant la rentrée officielle, dernier moment pour buller ET pour rattraper son retard côté musique. Si vous avez manqué les news les plus importantes de la semaine, pas de panique ! On a ce qu'il faut. D'abord, il nous faut commencer par l'annonce de la semaine : oui, Maroon 5 sera bien en concert en France l'année prochaine !

Maroon 5 sera en France en 2019 !

Et en parlant de concert, cette semaine, on est allé voir le show de Birtney Spears. On a vu Britney, on a vu l'icône. On peut donc mourir en paix, c'est officiel. Autre news qu'il ne fallait pas manquer, l'officialisation de la sortie prorammée du prochain album de Muse : Simulation Theory est attendu pour novembre prochain et on ne tient plus en place. Toujours dans la veine des albums, on continue avec Désobéissance, l'album annoncé et attendu de Mylène Farmer. Et petit bonus, on a relevé quelques clins d'oeil sur l'artwork.

Enfin, on vous invite à découvrir Sofiane Ledhem, nouvelle sensation R'n'B venu d'Audition Secrète. Ne cherchez plus le The Weeknd français, on l'a.

