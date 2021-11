Britney Spears libérée de sa tutelle, Adele dévoile 30 et un live exceptionnel d'Oasis... Toutes les news musique !

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait dévoilé un premier extrait de son opus avec le titre Easy On Me. Un comeback sur les chapeaux de roues pour la star planétaire dont l'apparence et la nouvelle idylle amoureuse avec Rich Paul, un agent de sportifs, avaient davantage fait la une des magazines que ses projets musicaux. Alors que deux concerts ont déjà été annoncés à Londres les 1er & 2 juillet 2022, Adele était mise à l'honneur à la télévision américaine avec une interview aux côtés d'Oprah Winfrey ainsi qu'un concert absolument exceptionnel au Griffith Observatory à Los Angeles. L'occasion pour cette dernière d'interpréter quelques-uns de ses derniers tubes avant la sortie, ce vendredi 19 novembre, de son opus 30.

Ils l'auront attendu, rêvé. Six ans après 25, son troisième album, Adele vient enfin de révéler 30, son quatrième opus. Un disque de douze titres et environ une heure de musique que le public a pu découvrir dès minuit sur toutes les plateformes d'écoute. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, 30 s'est surtout construit en plein divorce de cette dernière. Un chagrin d'amour qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Cet album n'échappe donc pas à la règle puisque l'interprète de Rolling in the Deep affirmait elle-même : "Maman a eu beaucoup de grands sentiments récemment". Le ton est donné. Aussitôt, les critiques des grands magazines anglo-saxons pleuvent. Si certaines sont élogieuses, d'autres ne mâchent pas leurs mots.

Pour Le Figaro, le résultat est sans appel : "une grosse déprime ne fait pas un grand disque". Si la voix d'Adele demeure toujours aussi impressionnante, elle est "sans surprise". Quant aux tempos, ils sont qualifiés de "lents". La production, elle, n'est pas épargnée non plus puisqu'on la qualifie de "lourde". Une critique, qui, on le rappelle, n'engage que celui qui l'écrit. C'est d'ailleurs loin d'être l'avis du magazine Rolling Stone, qui affirme que "30 est le meilleur album d'Adele à ce jour". Selon le média américain, spécialiste de la musique depuis plusieurs décennies, la chanteuse parvient, une fois de plus, "partager avec brio ses sentiments". Des opinions qui divergent donc. Pas de quoi affoler la diva qui a battu un record d'audiences aux Etats-Unis avec son émission exclusive et qui devrait sans problème séduire des millions de fans avec ce quatrième album. Quant à savoir si elle entamera une tournée dans les prochains mois, il faudra encore se montrer patient. Cette dernière affirme vouloir attendre que la situation sanitaire soit plus stable. Son pire cauchemar ? Devoir annuler ses retrouvailles tant attendues avec le public.

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears révélait au monde entier le triste destin de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Disponible sur Amazon Prime Vidéo, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, plusieurs sources ont découvert que la princesse de la Pop était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie personnelle de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques semaines devant le tribunal de Los Angeles pour la levée immédiate de sa tutelle.

Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en assurant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Une prise de parole qui s'est poursuivie ces dernières semaines sur les réseaux sociaux où la chanteuse, désormais plus libre de ses mouvements, n'hésite pas à pointer du doigts les personnes qui, selon elle, on tiré avantage de cette tutelle. Récemment fiancée à son petit-ami de longue date, Britney Spears semble enfin voir le bout du tunnel puisque sa tutelle a été levée par le tribunal de Los Angeles ce samedi 13 novembre 2021.

Une nouvelle qui survient comme un véritable soulagement pour la star aux millions d'albums vendus et qui a poussé cette dernière à remercier ses fans depuis son compte Instagram : "Bon Dieu, j'aime tellement mes fans que c'en est dingue ! ????❤️ ! !! Je pense que je vais pleurer le reste de la journée ! !!! Plus beau jour de ma vie ... Dieu soit loué ... Est-ce que je peux avoir un Amen ????????☀️???????? ? ??? #FreedBritney" a t-elle écrit en légende d'une vidéo où on aperçoit son comité de soutien en train de célébrer la levée officielle de sa tutelle devant le tribunal de Los Angeles. Acclamé par la foule en sortant du bâtiment après la décision tant attendue, Son avocat Mathew Rosengart a également promis de faire toute la lumière sur cette tutelle. Si la chanteuse sera désormais la seule à prendre des décisions la concernant, elle a tout de même choisi un comptable (pour remplacer son père) qui se chargera de gérer sa fortune, estimée à plus de 60 millions de dollars.

Le 23 septembre prochain, un documentaire inédit d'Oasis était dévoilé dans une sélection de cinéma à travers le monde. Au programme ? Un projet inédit retraçant leurs deux concerts de Knebworth en août 1996, souvent décrits comme les plus iconiques jamais réalisés par le groupe britannique. Présenté comme "Un flux visuel de conscience, bâtit autour de très nombreuses archives de l'événement", ce documentaire était produit par les frères Gallagher eux-mêmes et mis en images par le réalisateur Jake Scott. Un projet dans lequel n'apparaît aucunes interviews ni "souvenirs de célébrités". En effet, comme on pu le constater les spectateurs, il ne s'agissait en aucun cas des prémices d'une reformation du célèbre band mais seulement d'une célébration des 25 ans de l'un des concerts les plus célèbres jamais organisés au Royaume-Uni.

Comme le précisait le magazine NME, "Le groupe a joué devant 250 000 fans pendant deux jours en août 1996 à Knebworth Park dans le Hertfordshire. Ils ont établi plusieurs records lors de ces deux jours épiques, notamment en obtenant la plus grande demande de l'histoire britannique, avec plus de quatre pour cent de la population réclamant des billets." Des chiffres qui font tourner la tête et qui rappellent l'immense popularité d'Oasis avant leur séparation en 2009. Devenus de véritables icones du rock grâce à des albums comme (What's the Story) Morning Glory? ou encore Be Here Now, écoulés tous les deux à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, les membres du groupe continuent aujourd'hui leur carrière respective séparément. Toutefois, leur chaîne YouTube continue de proposer des contenus, à l'image d'une prestation exceptionnel d'Oasis sur le titre Wonderwall lors des concerts à Knebworth en 1996. On vous laisse profiter de ce moment magique !