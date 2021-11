Britney Spears est libre : Sa tutelle est officiellement terminée après 13 ans !

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears révélait au monde entier le triste destin de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Disponible sur Amazon Prime Vidéo, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, plusieurs sources ont découvert que la princesse de la Pop était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie personnelle de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques semaines devant le tribunal de Los Angeles pour la levée immédiate de sa tutelle.

Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en assurant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Une prise de parole qui s'est poursuivie ces dernières semaines sur les réseaux sociaux où la chanteuse, désormais plus libre de ses mouvements, n'hésite pas à pointer du doigts les personnes qui, selon elle, on tiré avantage de cette tutelle. Récemment fiancée à son petit-ami de longue date, Britney Spears semble enfin voir le bout du tunnel puisque sa tutelle a été levée par le tribunal de Los Angeles ce samedi 13 novembre 2021.

Une nouvelle qui survient comme un véritable soulagement pour la star aux millions d'albums vendus et qui a poussé cette dernière à remercier ses fans depuis son compte Instagram : "Bon Dieu, j'aime tellement mes fans que c'en est dingue ! ????❤️ ! !! Je pense que je vais pleurer le reste de la journée ! !!! Plus beau jour de ma vie ... Dieu soit loué ... Est-ce que je peux avoir un Amen ????????☀️???????? ? ??? #FreedBritney" a t-elle écrit en légende d'une vidéo où on aperçoit son comité de soutien en train de célébrer la levée officielle de sa tutelle devant le tribunal de Los Angeles. Acclamé par la foule en sortant du bâtiment après la décision tant attendue, Son avocat Mathew Rosengart a également promis de faire toute la lumière sur cette tutelle. Si la chanteuse sera désormais la seule à prendre des décisions la concernant, elle a tout de même choisi un comptable (pour remplacer son père) qui se chargera de gérer sa fortune, estimée à plus de 60 millions de dollars.