Britney Spears confirme bien qu'elle remontera sur scène !

Il y a quelques semaines, on apprenait avec stupeur que Britney Spears était admise en établissement psychiatrique pour cause de "détresse émotionnelle". Et si la fragilité de la star n'est un secret pour personne, c'est surtout la mauvaise santé de son père qui l'aurait poussé à prendre du temps pour se reposer. Un break que la chanteuse se serait imposée à elle-même et qui l'aurait toutefois forcé à annuler tous ses engagements. Inquiets, de nombreux fans affirmaient même savoir que la star était à deux doigts de mettre un terme définitif à sa carrière. Pire, son ancien manager Larry Rudolph aurait même laissé croire que la star ne remonterait plus jamais sur scène...

Une rumeur qu'a de suite tenu à rectifier la chanteuse qui se remet tout doucement de sa période difficile aux côtés de son petit-ami. Et à en croire son compte Instagram, cette dernière est en pleine forme. Des publications tout sourire avec son chéri mais aussi des vidéos d'elle en train de danser. Autant d'indices qui nous poussent à espérer un retour sur scène dans peu de temps. Et apparemment, Britney serait également de cette avis ! C'est en tout cas ce qu'elle aurait dit à des paparazzi en répondant "bien-sûr" lorsqu'ils l'auraient interpellé sur le sujet. Ouf, on peut respirer un grand coup !