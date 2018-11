Britney Spears : Baby One More Time a 20 ans, retour sur les chiffres de son plus gros hit

Alerte coup de vieux, le clip de Baby One More Time a fêté ses 20 ans hier lundi 26 novembre. Souvenez-vous en 1998, le monde entier découvrait cette chanson pop qui avait tous les ingrédients pour devenir un tube : une musique entrainante, des paroles entêtantes et une Britney Spears aujourd'hui parmi les chanteuses les mieux payées du monde pleine de fraicheur et de talent. À l’époque Britney n’avait que 16 ans (!) et avait réussi à acquérir une certaine notoriété grâce au Mickey Mouse Club. L'excellent clip de Baby One More Time, tourné dans un lycée, met en scène les rêveries d’une lycéenne qui s’ennuie en cours et a largement contribué au succès du titre. La Reine de la Pop n’a pas manqué d’écrire un petit mot à son sujet sur les réseaux sociaux pour ce 20e anniversaire : « Je n’arrive pas à croire que Baby One More Time a officiellement 20 ans ! Je me souviens du tournage comme si c’était hier ! »

Plus de 300 millions de vues sur Youtube

Vendu à plus de 8 millions d’exemplaires

25e des meilleures chansons pop de tous les temps selon Rolling Stone

41 reprises à ce jour par d’autres artistes

32 semaines dans le Billboard Hot 100

N°1 dans 18 pays (dont la France)