Britney Spears annonce une date à Paris cet été !

Ok stooooooooooop ! C’est la nouvelle de l’année, si si, Britney Spears revient en France pour un concert exceptionnel le 28 août à l’AccorHotels Arena à Paris ! La petite Britney, on l’appelle comme ça car on est potes, y présentera son show de ouf qu’elle a joué à Las Vegas pendant 4 ans, Britney Spears : Piece of Me ! Ce show réunit tous ses tubes, Womanizer, Toxic, I’m a Slave 4 you, ou encore Stronger. C’est que du kiff ! Le show a cartonné pendant 4 ans, 140 millions de dollars de recettes, 900 000 billets vendus, ça vous fait une petite idée. Son dernier passage à Paris, c’était il y a 7 ans, donc si vous êtes fans de Britney Spears, la billetterie ouvre le 13 février à 10H !

Autant vous dire qu’on est comme des ouf avec cette annonce, Britney quoi ! Ne ratez pas l’ouverture de la billetterie, mardi 13 février à 10H ! Bisous.