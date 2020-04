Britney Spears : 20 ans après leur rupture, elle laisse un message à Justin Timberlake (VIDEO)

Leur relation remonte à la fin des années 90 ! Autant dire, il y a une éternité. Lorsque Britney Spears et Justin Timberlake se séparent, c'est un véritable raz de marée pour les fans de ces enfants stars biberonnés par les studios Disney depuis leur plus tendre enfance. Dès lors, on ne les reverra jamais plus ensemble. Et pour ce qui est de la suite, tout le monde la connaît. Les deux amoureux vont continuer leur carrière solo respective et enchaîner les succès mondiaux. Si Britney Spears rencontrera de nombreuses périodes difficiles, il semblerait que sa situation soit désormais plus stable qu'auparavant. Confinée à son domicile, cette dernière en a donc profité pour publier des vidéos d'elle en train de danser sur un titre qui n'a laissé personne indifférent...

Sur ces extraits visionnés par des millions de personnes, on aperçoit la jeune artiste en train de se déhancher sur sa terrasse avec en fond sonore le titre Filthy de Justin Timberlake. Une initiative très drôle de la part de la chanteuse américaine qu'elle justifie dans sa légende : "Voilà ma version de Snapchat ou TikTok ou peu importe ce qui est supposé être cool aujourd’hui ! Comme vous pouvez le voir, je ne danse pas vraiment les gars… Juste je m’ennuie terriblement. PS : je sais que nous avons eu une des plus grosses ruptures du monde il y a 20 ans… mais hey, ce mec est un génie ! Super chanson JT !" Alors, à quand les retrouvailles entre les deux enfants chéris de l'Amérique ?