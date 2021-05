Brit Awards 2021 : Regardez la prestation totalement dingue de Dua Lipa (VIDEO)

A l'occasion des Brit Awards 2021, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour célébrer comme il se doit l'univers de la musique et le retour à la normale dans les mois qui arrivent ! Devenue l'une des artistes les plus en vogue du moment depuis la sortie de son album Future Nostalgia en 2020, Dua Lipa était également présente et a délivré une performance totalement dingue lors de la célèbre cérémonie britannique.

C'est dans une rame du métro londonien que l'interprète de Be The One a décidé d'entamer une performance de plus de cinq minutes. Vêtue d'une veste et d'une jupe à l'effigie du drapeau britannique (qui ne sont pas sans rappeler la célèbre robe de Geri Halliwell), la jeune femme qui parade en tête des charts du monde entier depuis plusieurs mois est ensuite apparue au sein de la cérémonie devant un public totalement séduit. Un moment totalement dingue durant lequel Dua Lipa a interprété pas moins de cinq titres de son dernier opus : Don’t Start Now, Physical, Hallucinate, Pretty Please et Love Again.