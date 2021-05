Brit Awards 2021 : Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish... Découvrez le palmarès complet !

Crise sanitaire oblige, la précédente cérémonie des Brit Awards n'avait pas pu se dérouler comme prévu ! Cette fois-ci, alors que la vie reprend peu à peu son cours, tous les artistes étaient réunis pour célébrer comme il se doit l'univers de la musique. Une cérémonie colorée et joyeuse qui a récompensé le meilleur de ces derniers mois. Billie Eilish, Harry Styles, Dua Lipa ou encore The Weeknd, ce sont eux qui ont tout raflé lors de la plus importante réunion musicale britannique de l'année ! Un rendez-vous qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte et durant lequel certaines stars ont délivré des prestations hautes en couleurs ! Mais en attendant de découvrir ces moments magiques, découvrez le palmarès complet des Brit Awards 2021 !

Dua Lipa - Future Nostalgia

Dua Lipa

J Hus

Little Mix

Arlo Parks

Harry Styles - Watermelon Sugar

Billie Eilish

The Weeknd