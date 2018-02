La 38ème cérémonie des Brit Awards s'est déroulée ce soir à l’O2 Arena de Londres. Comme tous les ans, les britanniques avaient vu les choses en grand et les plus gros artistes du moment étaient de la partie. Entre deux remises de prix, Ed Sheeran, Sam Smith, Dua Lipa, Stormzy, mais aussi les Foo Fighters, Rag’n'Bone Man ou encore Justin Timberlake ont offert des prestations époustouflantes ! Liam Gallagher a également marqué la soirée en rendant hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. Pour ce qui est des heureux lauréats de l'édition 2018, Dua Lipa et Stormzy arrivent en tête avec deux prix chacun. Grâce à leur album "Concrete and Gold" qui leur a déjà valu un Grammy Award, les américains de Foo Fighters ont décroché le Brit award du Meilleur Groupe International, tandis que Gorillaz est reparti avec celui du Meilleur Groupe Britannique. Enfin, Sign of the Times de Harry Styles a été élu Meilleur Clip de l'année par les votes du public et Ed Sheeran a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière par un Global Success Award. On vous laisse découvrir ci-dessous le palmarès complet de cette cérémonie hautement réussie !

ALBUM BRITANNIQUE

Nommés : Gang Signs & Prayer de Stormzy, Human de Rag'n'Bone Man, Dua Lipa de Dua Lipa, Common Sense de J Hus, ÷ d'Ed Sheeran

Gagnant : Gang Signs & Prayer de Stormzy

ARTISTE MASCULIN BRITANNIQUE

Nommés : Loyle Carner, Liam Gallagher, Rag'n'Bone Man, Ed Sheeran, Stormzy

Gagnant : Stormzy

ARTISTE FEMININE BRITANNIQUE

Nommées : Paloma Faith, Dua Lipa, Laura Marling, Kate Tempest, Jessie Ware

Gagnante : Dua Lipa

SINGLE BRITANNIQUE

Nommés : "Human" de Rag'n'Bone Man, "Strip That Down" de Liam Payne, "Touch" de Little Mix, "Mama" de Jonas Blue, "You Don't Know Me" de Jax Jones

Gagnant : "Human" de Rag'n'Bone Man

GROUPE BRITANNIQUE

Nommés : London Grammar, Gorillaz, Royal Blood, The XX, Wolf Alice

Gagnant : Gorillaz

GROUPE INTERNATIONAL

Nommés : Arcade Fire, Haim, Foo Fighters, LCD Soundsystem, The Killers

Gagnant : Foo Fighters

ARTISTE FEMININE INTERNATIONALE

Nommées : Alicia Keys, Björk, Lorde, P!nk, Taylor Swift

Gagnante : Lorde

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL

Nommés : Beck, Childish Gambino, DJ Khaled, Drake, Kendrick Lamar

Gagnant : Kendrick Lamar

REVELATION BRITANNIQUE

Nommés : Dua Lipa, Dave, Loyle Carner, J Hus, Sampha

Gagnant : Dua Lipa

CLIP VIDEO (votes du public)

Nommés (finalistes) : Sign Of The Times de Harry Styles, Don't Wanna Live Forever de Zayn Malik ft Taylor Swift, Strip That Down de Liam Payne, Shape of You d'Ed Sheeran, Touch de Little Mix

Gagnant : Sign of the Times de Harry Styles

GLOBAL SUCCESS AWARDS 2018 : Ed Sheeran, pour l'ensemble de sa carrière.