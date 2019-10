Brigitte va faire son grand retour avec un nouvel album acoustique !

Leurs deux premiers albums de Brigitte, Et vous, tu m'aimes ? et A bouche que veux-tu avaient rencontré un énorme succès dans l'Hexagone (plus de 200 000 copies écoulées) ! Idem pour Nues, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Deux ans après leur dernier opus, le duo de chanteuses revient sur le devant de la scène avec un projet 100% acoustique. Prévu pour le 29 novembre prochain, Toutes nues se composera de certains de leurs tubes, de reprises mais aussi d'inédits. L'occasion pour Brigitte de proposer un album posé et calme qui devrait, une nouvelle fois, faire l'unanimité auprès du public...

Enregistré en seulement 3 jours, Toutes Nues contiendra 21 titres dont les tubes de Brigitte Battez-vous, Palladium ou Hier encore. On y retrouvera également une reprise de Niagara : Pendant que des champs brûlent. Actuellement en tournée, Aurélie et Sylvie termineront leur série de concerts aux Folies Bergères en décembre prochain. Mais pas de panique puisque on ne doute pas que le duo sera de retour assez vite sur les planches. Du moins, on l'espère !