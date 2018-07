Brigitte se fait la malle dans le clip de Sauver Ma Peau

Il y a quelques mois, le duo Brigitte dévoilait Nues - un album pop, poétique, ryhtmé et incroyablement honnête. Pour le porter, elles avait d'ailleurs choisi Palladium, un véritable hymne aux femmes et à l'entraide. Aujourd'hui, après avoir rempli l'Olympia une bonne semaine durant et surtout, après avoir tourné dans tous le pays pour défendre cet opus, les deux artistes ont choisi de dévoiler un nouveau clip - Sauver Ma Peau. Attachez votre ceinture, Brigitte vous emmène en virée !

Dans Sauver Ma peau, il est question de fuir pour se protéger d'une relation qui, de toute évidence, n'apporte rien de bon. Et pour illustrer tout cela, rien de mieux qu'une décapotable et un vaste paysage. Brigitte s'en va, cheveux aux vents et se fichant bien de ce qui reste derrière. Et plus on regarde le clip, plus on a envie de les imiter ! Toujours est-il qu'en période estivale, le duo a choisi le titre parfait.