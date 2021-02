Le duo Brigitte est séparé 

Samedi soir, Aurélie Saada (moitié du duo Brigitte) est apparue sur le plateau Secours Pop afin de reprendre Ma Benz avec JoeyStarr et Lord Kossity. Evidemment, les fans du duo n'ont pas mis longtemps à s'étonner de la voir se produire sans son acolyte. Sur Instagram, l'artiste a publié un long message laissant entendre que le duo Brigitte n'était plus : « C'est si étrange pour moi d'être sans ma cavalière, avec ces monstres sacrés de la musique qui nous ont tant fait transpirer... Tu me manques mon alliée (...) J'avais peur de ne pas être à la hauteur sans elle, tant pis j'y vais, et puis c'est pas la première fois que je me fais larguer », écrit-elle.

« Exister en son nom quand on est passé de la femme d'un homme à la femme d'une femme, c'est un drôle de vertige. Hier soir c'est la première fois en public qu'on m'appelait Aurélie Saada. Ce nom que j'avais toujours trouvé trop quelconque, il est le mien pourtant et je vais devoir l'apprivoiser sans me cacher », poursuit l'artiste. « Hier soir le direct était enclenché, impossible de reculer, je me suis dit que la vie est faite de ça aussi, de zones inconfortables et étranges, on ne vit pas toujours ce qu'on désire, comme on le désire (...) Je me suis rendue compte que seule je n'étais pas aussi brisée que je l'imaginais, je pouvais même me découvrir, me surprendre, me reconstruire, et aimer ça. Rien ne sera facile je le sais, c'est toujours comme ça quand on a aimé ».

Que les fans déçus se rassurent, cette séparation, aussi déchirante soit-elle n'est peut-être pas définitive : « Rien n'est gravé dans le marbre, de tout mon coeur j'espère nous retrouver », précise Aurélie Saada.

Formé en 2008, le duo nous avait offert d'excellents morceaux tels que Battez-Vous ou encore Palladium.