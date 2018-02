Brigitte annonce de nouvelles dates à la Salle Pleyel (Paris) du 14 au 16 décembre

En tant que partenaire de la tournée de Brigitte, chez Virgin Radio on est très heureux que celle-ci s'annonce sold out. Le groupe qui doit s'installer du 22 mai au 26 mai à l'Olympia a déjà vendu tous les billets de ces quatre représentations. Mais on a une super bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont pas eu leur chance de mettre leurs mains dessus... Les filles seront de retour pour des concerts parisiens dans la très belle Salle Pleyel. Rendez-vous est donc pris les 14, 15 et 16 décembre prochain, les réservations sont ouvertes alors ne tardez pas à prendre vos places. " Hey, maintenant battez vous", car il n'y en aura pas pour tout le monde !