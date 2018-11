Brendon Urie, Pentatonix, MB14, Digitalz... les reprises les plus marquantes de Bohemian Rhapsody ! 

Parce que le film cartonne et parce qu'on adore Queen, on ne pouvait passer à côté des meilleures reprises du titre, Bohemian Rhapsody. Au fil des années, le morceau est devenu une véritable institution et après quarante ans d'existence, n'a pas pris une seule ride. Pour preuve, il vient de se classer dans le top Billboard Hot 100, Digital Song Sales et Streaming Songs. Un tour de force qui ne nous étonne pas aux vues de la puissance et la créativité du morceau. Récemment on vous dévoilait trois artistes s'étant directement inspirés de Freddie Mercury, que ce soit dans la musique ou sur scène. Aujourd'hui, on vous propose les meilleures reprises -selon nous, de Bohemian Rhapsody et qui valent plutôt le détour ! A vos clics !

Brendon Urie... On ne pouvait décemment pas l'éjecter du classement. Sa reprise du morceau est une véritable pépite et on ne cessera de le complimenter pour sa présence scénique et surtout pour sa voix... comment dire... plus qu'étonnante et techniquement, parfaite. Le leader de Panic ! At The Disco est un fan absolu de Freddie Mercury, aucune surprise, donc à ce qu'il fasse de Bohemian Rhapsody une reprise régulière lors de ses concerts.

Petite nouveauté et pas des moindres ! Une reprise électro des plus réussie dont on se lassera sans doute pas. Et quand le vintage rencontre la modernité, ça donne un remix puissant que les fans purs et durs de Queen ne pourront contester. Bon après, c'est toujours possible mais ça n'enlèvera en rien à la qualité du son de Digitalz !

La chanteuse française à la voix de velours a elle aussi touché au grand hit de Queen. Pour cette reprise de Bohemian Rhapsody, elle a choisi la douceur. Dans une version acoustique, elle donne au morceau une toute autre dimension et le sublime sans la moindre difficulté. Pour un instant de pur plénitude...

Le collectif Pentatonix, connu pour leurs nombreuses reprises a capella a fait sensation en reprenant Queen. Et quelle belle manière de rendre hommage à Freddie Mercury et au groupe... Cette reprise de Bohemian Rhapsody restera surement gravée dans les mémoires pendant longtemps. On apprécie particulièrement, l'exploit de Mitch au mégaphone. Well Done !

MB14 s'est fait connaitre lors de l'édition 2016 de The Voice durant laquelle il a bluffé tout le monde. Du public aux coachs... Pour ce deuxième prime, il a offert une reprise d'exception du titre de Queen. Poétique et surprenante, elle mérite largement qu'on y prête attention.