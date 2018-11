Brendon Urie, Lady Gaga... 3 artistes qui se sont inspirés de Freddie Mercury ! 

Près de trente ans après la mort de Freddie Mercury, le leader et son groupe Queen continuent de faire sensation. Avec un biopic qui cartonne au box-office depuis sa sortie en salles et une bande originale digne de ce nom, Queen atteint une nouvelle fois les sommets. Qu'on soit fan ou non, le groupe et en particulier son frontman ont laissé leur empreinte dans le monde musical. Il n'est donc pas surprenant de retrouver un peu de Queen chez la jeune génération de musiciens ! Qui sont ces artistes qui s'inspirent directement du groupe britannique ?

Ce n'est une surprise pour personne. Lady Gaga doit son nom de scène à la fameuse chanson Radio Ga Ga, sortie en 1983. La chanteuse qui cartonne actuellement avec A Star Is Born est une fan absolue de Freddie Mercury et surtout de Queen. Elle a d'ailleurs collaboré avec Brian May, le guitariste du groupe, sur le morceau Born This Way...

Brendon Urie fait partie de la longue liste des artistes s'inspirant de Freddie Mercury. Le leader de Panic! At The Disco qui inonde les ondes -sans nous lasser, avec son single High Hopes et qui sera en concert au Zenith de Paris le 19 mars prochain, n'a jamais caché son attachement à la musique de Queen. En témoigne ses nombreuses reprises de Bohemian Rhapsody et les propos tenu en 2015 lors d'une interview : "J'aurai aimé être Freddie Mercury."

Petit dernier pour la route et non des moindres... Adam Lambert ! Le chanteur de trente six ans est un fan incontesté de Queen. Découvert dans l'émission de American Idol lors de la huitième édition, il n'avait pas hésité à reprendre Bohemian Rhapsody pour son audition. Formule gagnante puisqu'il a enchanté les spectateurs et le jury ainsi que les membres du groupe, eux même ! Il a d'ailleurs performer à leur côté pour le final de l'émission. Brian May et Roger Taylor ont été si époustouflé qu'ils ont décidé de l'embarquer sur leur tournée européenne en 2012. Depuis, Adam Lambert se produit à leur côté et fait partie intégrante du groupe... Bien joué !