Breaking Bad : On en (enfin) une date de sortie pour le film

Alors que très peu d'informations avaient filtré depuis l'annonce d'un film sur l'univers de Breaking Bad, il semblerait que les choses se soient fortement accélérées depuis quelques jours. En effet, nous avons désormais un titre, un synopsis, un teaser et même une date de mise en ligne sur Netflix. Intitulée El Camino: A Breaking Bad Movie, le long-métrage arrivera donc sur la plateforme de vidéos à la demande le vendredi 11 octobre. En attendant, on peut toujours se contenter de la bande-annonce.

Toutefois, les fans de Breaking Bad vont devoir patienter encore un bon mois pour découvrir ce qu’il advient de Jesse Pinkman, interprété par Aaron Paul, après la cinquième et dernière saison, sortie en 2013. Ecrit et réalisé par Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, le long-métrage a su rester secret jusqu'à aujourd'hui. Un exploit à l'heure des réseaux sociaux et des théories en tout genre.