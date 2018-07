Breaking Bad dix ans après, le casting en photo !

Sans vraiment savoir pourquoi, on a tous un intérêt particulier pour les photos "avant/après". Avouez, vous aussi vous avez déjà cliqué sur un lien pour avoir à quoi ressemblaient les acteurs de Bervely Hills en 2017 alors que clairement, vous n'avez vu que trois épisodes (Brandon, si tu nous entends, c'est pour toi). Toujours est-il qu'on aime voir les changements sur les autres - un peu moins sur nous, forcément. Et récemment, le casting d'origine de Breaking Bad s'est prêté à un petit photoshoot. Si vous n'avez jamais vu un seul de cette série diffusée sur AMC, sachez qu'elle met en scène Walter White - un professeur de Chimie atteint d'un cancer du poumon qui se lance dans le trafic de drogue avec l'un de ses anciens élèves. La série a été saluée par le public mais aussi, par la critique. Et mieux, certains fans de The Walking Dead sont même persuadés que la série sert de de base au show zombiesque.

Dix après le début de la série, le casting s'est offert une petite réunion :

La série a connu un succès si grand qu'un spin-off intitulé Better Call Saul a été tourné. Et la bonne nouvelle, c'est que la quatrième saison sera bientôt diffusée ! Mais à l'occasion de ces dix ans, on vous invite grandement à revoir les meilleurs épisodes de Breaking Bad (et peut-être même a tenter de trouver les références qui pourraient coller à The Walking Dead).