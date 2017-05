Après le succès de son dernier film sorti en 2014 (Le rôle de ma vie) , Zach Braff revient dans les salles obscures avec une nouvelle comédie, Braquage à l’Ancienne. Parce qu’il n’est définitivement pas un réalisateur comme les autres, celui que nous avons tous découvert grâce à Scrubs a choisi de se lancer dans un remake de Going in Style (sorti en 1979). Pour ça, il s'est s’entouré d’un casting particulier certes, mais prestigieux. Pendant que Hollywood mise sur des héros qui n’ont pas 20 ans, lui s'est tourné vers Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Ils n’ont pas le sex appeal d’un Ansel Elgort ou l’accent british d’un Eddie Redmayne mais ils ont bien plus que ça : le charisme, l’expérience et le sens de l’humour- comme leurs personnages.

Tout commence lorsque Joe, en visite chez son banquier, assiste à un braquage. Clairement, ses finances ne sont pas au beau fixe et ses dettes pourraient bien lui faire perdre sa maison. Parallèlement, avec ses deux amis (Al et Willie), ils apprennent que la fusion de leur ancienne usine avec un grand groupe va leur coûter leur maigre pension. Ils n’ont plus d’argent, plus rien à perdre et c’est justement ce qui va les pousser à monter leur propre braquage. Oui, a 80 ans, ce trio d’enfer décide de se lancer dans la mission la plus improbable qui soit. C’est à leurs risques et périls, c’est pour le meilleur et pour le pire.

Ce fait la force de ce film, au-delà du fait que son réalisateur soit un génie ou que son casting mérite quatre étoiles, c’est qu’il est brillant. Il est brillant parce que même si on rit en voyant Morgan Freeman balancer un sac de farine dans la rue alors qu’il est dans un chariot, ce n’est pas qu’une simple comédie. Il y a un fond social, il y a une vraie volonté de montrer la réalité quotidienne de ces séniors qui, parfois, se retrouvent lésés. A 80 ans, on ne fait pas un braquage pour le plaisir ou pour se faire un dernier shot d’adrénaline avant le jugement dernier : on le fait parce qu’on n'a pas le choix. En faisant rire, Zach Braff me le doigt sur une véritable problème social et en plus, il le fait intelligemment.

Evidemment, il faudra aller voir le film vous savoir si, oui ou non, ils réussissent leur coup. Toujours est-il que l’on vibre avec eux jusqu'au bout : vont-ils finir en prison ? Se feront-ils prendre ? Pire, vont-ils rater leur coup et y laisser des plumes ? Entre deux fous rires, on se pose toutes ces questions. Zach Braff signe là un remake moderne et singulier, il nous a offert une comédie qu'il ne faut pas manquer.