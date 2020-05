Brandy est de retour avec Baby Mama après 8 ans d'absence (VIDEO)

Voilà près de huit ans que les fans de Brandy attendaient avec impatience le retour de la jeune femme ! Il faut dire que depuis 2012 et la sortie de Two Eleven, son sixième album, la chanteuse américaine n'a pratiquement rien sorti excepté les titres Beggin & Pleadin, Freedom Rings ainsi qu'un duo avec Daniel Caesar intitulé Love Again. Forcée de se retirer du devant de la scène suite à un conflit avec son label, l'interprète de The Boy is Mine semble désormais bien décidée à faire un retour en grande pompe. C'est donc accompagnée de Chance The Rapper que la jeune femme revient avec le titre Baby Mama, premier extrait d'un septième opus qui devrait arriver bientôt. Un projet qui tient particulièrement à coeur de cette dernière comme le prouve ces récentes déclarations : "Sur toutes les chansons du disque, je me suis impliquée dans l'écriture. Toutes les chansons. C'est la première fois que ça arrive. Je crois que c'est pour ça que je stresse (...) C'est nouveau mais j'avais tellement de choses à dire." Il faudra donc patienter encore un peu pour avoir la chance d'écouter l'album tant attendu de Brandy !