Brad Pitt et Uber dans le top insolite de la semaine

C’est un peu le rendez-vous hebdomadaire pour lequel vous vous levez le dimanche matin, n’est ce pas ? Il est l’heure de faire le point sur les news farfelues de la semaine qui vous ont marqués, et il y en a eu un paquet ! On a appris que Brad Pitt était de nouveau en couple avec une célèbre actrice et vous allez être surpris… Saviez-vous que charger son téléphone la nuit vous coûte 70 euros ? (oui oui oui !) 58% des Françaises rêvent de cette chose, l’avez-vous ? Il y a des histoires qui se créent de la plus drôle des manières, comme celle de ce couple qui est tombé amoureux avec une erreur de numéro. Enfin, une employée Uber a découvert que son mari la trompait… grâce à une cliente ! le top insolite de la semaine, c’est tout de suite sur VirginRadio.fr !

Brad Pitt de nouveau en couple avec une célèbre actrice

Qui est-elle ?

Charger votre téléphone la nuit vous coûte 70 euros

Vous allez arrêter tout de suite !

58% des Françaises rêvent de cette chose

Et vous ?

Après une erreur de numéro, ils tombent amoureux !

Cela n’arrive pas que dans les films

Une employée Uber découvre que son mari la trompe grâce à une cliente

Le monde est petit !