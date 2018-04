Boulevard des Airs : Un nouveau son dévoilé !

Le retour de Boulevard des Airs devait sortir le 20 avril, il est finalement sorti un jour plus tôt, tant mieux ! Après le retour de Synapson, ou celui de Julian Perretta, voici Boulevard des Airs ! On vous en parlait depuis une semaine, le groupe de Tarbes signe son retour avec un album qui devrait sortir vers la fin de l’été. Une tournée en 2019 aura ensuite lieu dans toute la France, on sait déjà que les fans seront au rendez-vous, VirginRadio.Fr y sera également !

Et si le nouveau single Je me dis que toi aussi devait sortir le 20 avril, c’est une petite surprise pour les fans car le titre est déjà sorti ! Boulevard des Airs l’a annoncé sur les réseaux sociaux avec un long et gentil message plein d’amour ! Foncez écouter Je me dis que toi aussi, nous on l’a déjà fait 8 fois, on va se le refaire !