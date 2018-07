Boulevard des Airs : Tout le temps, un nouveau single dévoilé en attendant l'album

Attention, tube en vue ! Boulevard des Airs se préparent à (de nouveau) sauter dans le grand bain avec la sortie Je me Dis que toi aussi, abum prévu pour le 31 aout prochain. Après le succès incontestable de leur opus précédent, le groupe est attendu au tournant par les fans qui se languissaient de leur retour. C'est maintenant chose faite : on a d'abord eu droit à Je Me Dis Que Toi Aussi, single estival et solaire - parfait pour l'été. Pour teaser la sortie de l'album, il nous offrent cette fois Tout Le Temps, une déclaration d'amour décalée et totalement en accord avec son temps.

Si vous reconnaissez le beat made in Stromae, c'est tout a fait normal : sachez que Boulevard des Airs a collaboré avec Guillaume Huguet (producteur ayant précédemment travaillé sur Racine Carrée). Avec Tout le Temps, Boulevard des Airs nous offre une déclaration 'amour moderne qui, forcément, parlera à tout monde. Qui aurait cru qu'il serait compliqué de partager ses sentiments ? Il suffit de parler de tout et de n'importe quoi, du quotidien et tout ce qui fait partie de la vie. Alors si vous avez du mal à vous ouvrir, laissez-vous inspirer par Boulevard des Airs !