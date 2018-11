Boulevard des Airs : Tout le Temps, le clip dévoilé !

Boulevard des Airs continue de teaser son nouvel album, Je Me Dis que Toi Aussi. La formation a fait a fait sensation avec le premier extrait de l'album cet été, annonçant un opus qui serait plus pop et même teinté d'electro. Et, nous n'avons pas été déçus, loin de là ! Boulevard des Airs a offert un album qui, quelque part, sonne comme une retrospective, une remise en question et dans lequel chacun peut se retrouver. Bref, on a adoré. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau clip vient d'être publié, celui de Tout le Temps. Et évidemment, il est à voir tout de suite !

Pour mettre en images ce morceau qui "accentue l'approche électro pop" déjà amorcée par le groupe par le passé, Boulevard des Airs a joué avec les constrates. Et le rendu est brillant.

Sachez que le groupe sera en tournée à compter du 21 février (le coup d'envoi sera donné au Bikini de Toulouse). Aussi, Boulevard des Airs sera à Paris le 20 mars prochain. Toutes les dates sont à retrouver ICI !