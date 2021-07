Boulevard des Airs nous apporte de la bonne humeur avec le clip de Dis-moi comment tu danses (VIDEO)

En août 2018, Boulevard des Airs dévoilait son album Je me dis que toi aussi. Porté par des tubes comme Je me dis que toi aussi ou Allez reste, le quatrième opus du duo a depuis été certifié disque d'or. Un joli coup que Florent Dasque et Sylvain Duthu espèrent réitérer avec leur nouvel album studio Loin des yeux, sorti dans les bacs il y a quelques mois. Après avoir récemment exploité les titres Emmène-moi, aux côtés de L.E.J. et Tu seras la dernière avec Lola Dubini, le groupe nous offre désormais le clip de Dis-moi comment tu danses, l'un des rares titres en solo du projet.

Dans ce clip rempli de bonne humeur, les deux artistes squattent le toit d'un immeuble et invitent plusieurs danseurs à les accompagner sur leur titre. Une belle image dans laquelle musique et fête ne font qu'un. A noter également que ce morceau était apparu comme le premier titre issu des douze inédits de l'album qui se rajouteront aux douze collaborations avec divers artistes (Vianney, Claudio Capéo, Yannick Noah et d'autres). Un projet très riche qui devrait donc plaire aux fans des deux amis. Déjà vu par près de 300 000 internautes, le clip de ce titre s'annonce déjà comme une valeur sûre de Boulevard des Airs. On vous laisse en profiter !