Boulevard des Airs, Louane, Coldplay... les vidéos musique de la semaine !

Que s'est-il passé coté clips cette semaine ? Beaucoup de choses. Après des jours de teasing, Louane a finalement dévoilé le clip de Midi sur Novembre (ft. Julien Doré) et tout ce que l'on peut dire, c'est que ça valait le coup d'attendre. Vidéo poétique et décor sauvage, le duo nous a gâté. Et en parlant de joli décor, il ne fallait pas manquer le clip de Tout le Temps, par Boulevard des Airs. La formation continue de défendre son dernier opus.

De leur côté, Chris Martin et sa bande teasent le live qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Vous avez hâte de voir les lives enregistrés à Sao Paulo et Buenos Aires ? On a vidéo de Fix You pour patienter ! On revient en France avec le mini court-métrage qui défend Le Temps est Bon, par Bon Entendeur - ambiance estivale et vintage garantie. On poursuit avec l'évènement de la semaine, le clip tant attendu de Breathin' dévoilé par Ariana Grande. Et d'ailleurs, il est fort possible que la chanteuse y ait glissé quelques petits indices concernant sont prochain album...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos !