Boulevard des Airs : Je me Dis Que Toi Aussi, le nouvel album est disponible !

On l'a attendu et il est enfin là. Je Me dis Que Toi Aussi, nouvel opus de Boulevard des Airs, est enfin disponible. Le groupe l'avait teasé avec un premier single éponyme qui, reconnaissons-le, était annonciateur d'un opus réussi. Et nous ne sommes pas déçus. Cette fois, Boulevard des Airs est passé à l'étape supérieure, offrant un album pop flirtant avec l'électro. C'est donc pop mais c'est aussi rythmé. Bref, ce disque parfaitement taillé pour la scène. Et en parlant de scène, cet album, ils iront le défendre partout en France dès 2019. Ceux qui estiment que le "public est juge" entameront leur tournée à Toulouse au Bikini le 21 février prochain (notez d'ailleurs que toutes les dates sont à retrouver ICI).

A l'écoute de l'album, difficile de passer à côté de cette envie de donner une toute nouvelle dimension à leur musique. Pour ça, ils ont choisi de travailler avec Lionel Capouillez, ingénieur du son qui a notamment oeuvre avec Stromae. Côté titre, on retiendra surtout Tout le Temps, cette déclration d'amour complètement décalée qui, lorsque l'on y réfléchit, s'inscit parfairement dans notre époque. Parce que s'il fallait résumer ce disque, c'est qu'il faudrait dire : c'est un album actuel qui, clairement, parlera à tout le monde.

Ils nous confiaient que Je me Dis Que Toi Aussi est "peut-être un album plus acerbe, un peu désabusé" il y a quelques semaines et aujourd'hui, on peut le dire : Boulevard des Airs a livré un album réussi.