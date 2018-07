Boulevard des Airs : "Je Me Dis Que Toi Aussi est peut-être un album un peu plus acerbe que les précédents" (INTERVIEW) 

Ils ont pris leur temps mais enfin, ils sont de retour. Après le succès incontestable de Bruxelles, Boulevard des Airs a fait un retour tout aussi fracassant grâce à Je Me Dis Que Toi Aussi, un single annonciateur d'un album réussi. Cet opus, attendu pour le 31 août prochain sera beaucoup plus teinté d'électro que les précédents et c'est justement ce qui le rend actuel et pointu. Boulevard des Airs s'inscrit dans son temps offrant, par exemple, des déclarations d'amour 2.0 (Tout le Temps). A quelques semaines du jour fatidique, Sylvain (Duthu, ndlr) a pris le temps d'échanger avec nous. Au vu du succès phénoménal du dernier album, on aurait pu penser que Boulevard des Airs ressentirait une certaine pression : sortir un autre disque alors que le précédent a été double disque de platine, ça peut vite donner le vertige : "On a du mal à y croire", explique t-il. "Ce n'était pas prévu, c'est rigolo et ça rend un peu fier, aussi ! Quand on écrit tout seul chez nous et que l'on peut toucher les gens, ça fait plaisir".

Et toucher les gens, c'est quelque chose que BDA fait depuis des années. "C'est pour ça que l'album s'appelle comme ça (Je Me Dis que Toi aussi, ndlr). Ca pourrait être tout le monde, c'est justement ça qui est beau. On accompagne une génération, on vit... on continue de raconter nos vies, même si ce n'est pas évident. C'est un vrai moyen d'expression". A l'écoute de l'album, on aurait presque l'impression que Je Me Dis Que Toi Aussi est une retrospection, une sorte de regard sur le passé : "C'est un peu comme un bilan, oui. Il y a l'âge, quelques désillusions mais il y a toujours de la mélancolie. C'est peut-être un album plus acerbe, un peu désabusé".

Boulevard des airs sera de retour le 31 août dans les bacs

Ce nouvel album, ils iront justement le défendre sur scène en février prochain (toutes les dates sont d'ailleurs à retrouver ICI) et la scène, c'est quelques chose dont le groupe ne se lasse pas. "C'est toujours de la bonne fatigue", explique t-il en repensant aux après concerts. "On se sent un peu vidé, c'est un exuctoire. Il y a une communion avec le public et c'est le plus fort. C'est justement pour avoir tous ces gens devant nous que l'on fait de la musique. On apprécie toujours un peu de rentrer après une tournée mais, on ne peut pas se plaindre. On est entre potes et il n'y a rien de négatif !"

Pour préparer la sortie de cet album attendu par le public, Boulevard des Airs a choisi Tout le Temps en guise de single. Et Tout le Temps (en plus d'être notre titre préféré) est la preuve qu'en 2018, on peut encore faire des déclarations d'amour. Moins poétique que dans les livres ou dans les films, certes, mais même un téléphone et les réseaux sociaux, l'humain en est encore capable. Juste, il le fait différemment. "J'avais commencé à écrire ça chez moi", se souvient le chanteur. Et je me suis dit que jamais, on ne la sortirait. Et puis un jour, on m'a envoyé une prod et j'ai terminé le texte en un après-midi. Le morceau était fini en une soirée. C'est une déclaration d'amour un peu cheap mais on est matraqué par la publicité et tout le reste en permanence. Ca désacralise, en quelques sortes".

Si Tout le Temps est notre morceau favori, c'est encore le public qui choisira quel titre est le meilleur de l'album (si l'on peut n'en choisir qu'un). Parce que pour Boulevard des Airs, "le public doit être juge". La bonne nouvelle, c'est que la sentence d'ici un peu plus d'un mois. En attendant la sortie, il nous reste le clip de Je Me Dis Que Toi Aussi pour patienter !