Boulevard des Airs ft. Lola Dubini, Tu seras la dernière a son clip !

Le 20 novembre prochain, Boulevard des Airs dévoilera un nouvel album sur lequel les fans retrouveront des inédits mais aussi quelques reprises de leurs propres morceaux. Au programme, des duos avec de nombreux artistes - de Tibz à Claudio Capéo en passant par Jerémy Frérot et Lola Dubini. Et justement, c'est l'humoriste (qui est aussi une talentueuse chanteuse) qui pose sa voix sur Tu Seras La Dernière. "Il y aura des chansons que vous connaissez déjà mais revisitées. Et des chansons que vous ne connaissez pas encore. Il y aura des invités sur celles que vous connaissez. Il n'y en aura pas sur celles que vous ne connaissez pas. Il y aura eu beaucoup de plaisir, de temps, d'amour, à faire tout cela", assurait le groupe lors de la sortie de Emmène-moi (avec notamment L.E.J).

Tu Seras la Dernière est à retrouver sur l'album Je Me Dis Que Toi Aussi. « Immense merci à Lola Dubini d'avoir répondu en tout premier à notre invitation sur cet album. Immense merci à Lola de redonner de belles couleurs à cette chanson "Tu seras la dernière" », lançait Boulevard des Airs.

Rendez-vous le 20 novembre pour le nouvel opus de Boulevard des Airs. En attendant, vous pouvez aller voir l'excellent spectacle de Lola Dubini au Point Virgule !