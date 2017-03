Boulevard Des Airs en tournée dans toute la France avec Virgin Radio

Leur troisième album Bruxelles de Boulevard Des Airs est sorti il y a près de deux ans maintenant, mais il continue à cartonner porté par son single éponyme ou encore les titres Ce gamin-là et Demain De Bon Matin dont le clip a été dévoilé la semaine dernière. Souvenez-vous, lors de sa publication l’opus s’était classé directement dans le top 10 des ventes d’albums en France ! Le groupe français originaire de Tarbes séduit par son énergie, ses mélodies éclectiques et festives ainsi que par ses textes profonds et originaux. Virgin Radio les suit depuis un moment, et a le plaisir de vous annoncer son partenariat avec les dates françaises à venir du Bruxelles Tour qui a déjà fait le tour du monde, de la France bien sûr, en passant par l’Espagne, l’Argentine, l’Uruguay ou encore la Polynésie.

Pour aller applaudir Boulevard Des Airs en live, direction la Halle Tony Garnier à Lyon le 26 avril, l’Elispace à Beauvais le 28 avil, le Zénith à Nantes le 4 mai, le Medoquine à Bordeaux le 5 mai, le Zénith à Toulouse le 11 mai, le Liberté à Rennes le 18 mai mais aussi le Zénith à Dijon le 19 mai. De jolies dates en perspectives à ne louper sous aucun prétexte. La billetterie est disponible par ici.