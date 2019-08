Boulevard des Airs : Emmène Moi est certifié Single d'Or !

Plus rien n'arrête Boulevard des Airs ! La formation a parcouru le pays cet été pour défendre son dernier album et évidemment, le public était au rendez-vous (on se souvient notamment de leur show aux Vieilles Charrues 2019 !). Mais aujourd'hui, il sera question du single Emmène Moi ! Avec près de 15.000.000 de streams cumulés, le morceau vient tout juste d'être certifié single d'or. Si le succès s'est véritablement présenté lors de la sortie de Bruxelles (leur troisième album), la formation a connu la consécration avec Je Me Dis que Toi Aussi.

Sur Youtube, le clip compte (quant à lui) plus de 12 millions de vues. Emmène Moi est à découvrir sur l'album Bruxelles !